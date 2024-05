PRIMEIRO DE MAIO

Lula sanciona reajuste da tabela do Imposto de Renda em ato das centrais sindicais

No evento das centrais sindicais em comemoração ao Dia do Trabalhador, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou nesta quarta-feira, 1º, o reajuste da tabela do Imposto de Renda. A nova lei altera os valores da tabela progressiva mensal do IR.