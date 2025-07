CIBERSEGURANÇA

Ataque hacker a parceira do Banco Central afeta acesso ao Pix de clientes

PF vai abrir inquérito para investigar o crime de cibersegurança

Uma empresa que presta serviços de infraestrutura tecnológica ao Banco Central sofreu um ataque hacker nesta quarta-feira (2). Ao menos R$ 400 milhões foram desviados de contas de instituições financeiras e as transferências via Pix de bancos clientes apresentaram instabilidade. >

Bancos clientes da C&M passaram por instabilidade no Pix depois da desativação. Ao todo, seis instituições financeiras teriam sido afetadas, com desvios que podem chegar a R$ 400 milhões, segundo relatos do mercado financeiro ao O Globo.>

As contas reserva são mantidas diretamente no Banco Central e utilizadas exclusivamente para liquidação de valores entre bancos e não têm qualquer relação com as contas de clientes finais. No caso da BMP, o ataque envolveu exclusivamente recursos depositados em sua conta reserva no Banco Central. “Reforçamos que nenhum cliente da BMP foi impactado ou teve seus recursos acessados”, diz a nota da empresa.>