Lula viaja ao México para posse da nova presidente e a encontro com empresários

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viaja ao México por volta das 12h deste domingo, 29. Ele vai acompanhar a cerimônia de posse da presidente eleita do país, Cláudia Sheinbaum, marcada para terça-feira, 1º. Lula chega ao país à tarde e não tem agenda prevista para o resto do dia.

Na segunda-feira, 30, o presidente vai se encontrar com o atual presidente do México, López Obrador, e depois com Sheinbaum. De acordo com o Planalto, as reuniões devem tratar de meio ambiente, crise climática, questões de gênero e relações comerciais.