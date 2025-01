VIOLÊNCIA

Lutador de jiu-jitsu rende criminoso após assalto a joalheria em São Paulo; veja vídeo

Nas imagens, o criminoso pode ser visto ameaçando a funcionária e levando joias da vitrine

Um assaltante de 27 anos foi capturado e imobilizado com técnicas de jiu-jitsu logo após cometer um roubo em uma joalheria no centro de Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, no final da tarde de sábado (11). O crime, que foi registrado por câmeras de segurança, rapidamente ganhou atenção na cidade.