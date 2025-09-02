VIOLÊNCIA

Mãe é filmada sufocando e chutando filha de 2 anos

Pai gravou agressões com câmera escondida; mãe alegou sobrecarga

Carol Neves

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 11:10

Mãe foi filmada agredindo criança em Belo Horizonte Crédito: Reprodução

Uma menina de dois anos foi agredida pela própria mãe na manhã deste domingo (31) no bairro Lindéia, em Belo Horizonte (MG). As agressões foram registradas pelo pai da criança, que instalou uma câmera escondida em um dos quartos da casa após suspeitar de maus-tratos. As informações foram divulgadas pelo portal G1.

Segundo o boletim de ocorrência, o casal mantém uma união estável e tem gêmeos - uma menina e um menino. O homem, de 38 anos, relatou à Polícia Militar que há cerca de um ano a menina sofreu uma fratura no fêmur sem explicação. Na época, ele procurou o Conselho Tutelar do Barreiro, mas não houve encaminhamento por falta de provas.

No domingo, o pai conseguiu registrar imagens da companheira, de 22 anos, sufocando a filha contra um colchão, dando tapas no rosto e aplicando um chute. Ao ouvir o choro da criança, ele entrou no quarto, interrompeu as agressões e chamou a PM.

Versão da mãe

Aos policiais, a mulher disse que estava separada do companheiro há alguns dias e que era constantemente cobrada a cuidar sozinha dos filhos, o que a levou a abandonar o trabalho. Segundo ela, o homem afirmava que sua única obrigação era sustentar financeiramente o lar.

A mãe também afirmou que, uma semana antes, enviou uma mensagem ao pai pedindo que cuidasse das crianças, mas que ele condicionou a ajuda à manutenção de relações sexuais entre o casal.

No dia da agressão, ela relatou que houve uma discussão sobre a divisão de responsabilidades e que as birras dos gêmeos a deixaram sobrecarregada. Naquela manhã, segundo ela, o menino estava molhado depois de brincar no colchão com o pai e não foi trocado. A mulher afirmou que todas essas situações se acumularam, que ficou nervosa e perdeu o controle.