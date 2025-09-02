Acesse sua conta
Empresário alvo por esquema de postos de combustíveis com PCC tinha agenda com 70 policiais

Apontado como “epicentro” do esquema de fraude e lavagem de dinheiro com combustível, Mohamad Mourad já tinha escapado de operação em 2023

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 15:11

auto-upload
Mohamad Mourad tinha uma vasta agenda com quase 70 contatos de policiais e fiscais Crédito: Reprodução/Metrópoles

Um dos principais alvos da megaoperação deflagrada na semana passada contra um esquema bilionário de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis envolvendo o Primeiro Comando da Capital (PCC), fintechs e fundos de investimentos da Faria Lima, o empresário Mohamad Mourad tinha uma vasta agenda com quase 70 contatos de policiais e fiscais e já escapou de outra operação há dois anos.

Apontado pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP) como “epicentro das operações” fraudulentas, Mourad seria o verdadeiro proprietário da formuladora Copape e da distribuidora Aster, acusadas de sonegação de impostos e suspeitas de ligação com o PCC. Na última quinta-feira (28/8), ele era um dos alvos de mandados de prisão na Operação Tank, da Polícia Federal (PF), mas não foi localizado até agora — o nome dele foi incluído na lista de procurados da Interpol.

Carretas em posto na Bahia

Caminhões em posto por Ana Lucia Albuquerque
Parte das carretas segue no local por Ana Lúcia Albuquerque
Caminhões deixados em posto por Reprodução/Metrópoles
Carretas são da G8Log, empresa ligada aos principais alvos da megaoperação contra o PCC por Reprodução/TV Bahia
Carretas deixadas em posto por Reprodução
1 de 5
Caminhões em posto por Ana Lucia Albuquerque

