POR ENGANO

Mãe é morta por facção após boatos de que teria matado filha de dois meses; ossos eram de cachorro

Yara Paulino da Silva foi morta no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na última segunda-feira (24)

Após levantarem falsos rumores de que Yara Paulino da Silva, de 28 anos, teria matado a própria filha, de dois meses, a jovem foi espancada até a morte. A suspeita é que uma facção criminosa tenha cometido o crime. O caso aconteceu em Rio Branco, capital acreana. As informações são do G1 Acre.

Yara foi morta no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na última segunda-feira (24). As informações indicam que ela foi arrastada de casa e atingida na cabeça na rua após um saco de ossos ter sido encontrado pelos integrantes da facção, que achavam que seriam da filha da vítima, que estava desaparecida.