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Mãe é presa após ser filmada espancando os filhos: ' desmaia, eu não aguento mais você falando'

No vídeo, filho diz que não está respirando e a mulher reforça: “Não é para respirar mesmo"

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 19 de março de 2026 às 08:39

Mãe é presa após ser filmada espancando os filhos: ' desmaia, eu não aguento mais você falando'
Mãe é presa após ser filmada espancando os filhos: ' desmaia, eu não aguento mais você falando' Crédito: Reprodução

Uma mulher de 35 anos foi presa por suspeita de espancar os dois filhos, em Palmeira, a cerca de 85 quilômetros de Curitiba, no Paraná. A Polícia Civil informou que a denúncia contra a mãe foi feita pelo pai das crianças. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram que a suspeita tentar estrangular o garoto, que tem 12 anos. "Desmaia, desmaia, eu não aguento mais você falando”, diz, enquanto agride o menino.

Ela chega a dizer que iria “quebrá-lo” e tirar “seu maxilar do lugar”. Da sala, ele leva o filho até o banheiro, onde continua a bater no menino e diz que vai colocá-lo para tomar banho. O filho diz que não está respirando e a mulher reforça: “Não é para respirar mesmo". Em outros momentos, ela pede “em nome de Jesus” para tirar “esse demônio desse moleque”.

O delegado Lucas Pinto Arruda Gonçalves de Faria, da 40ª Delegacia Regional de Palmeira, informou ao Portal Terra que o mandado de prisão foi cumprido na última sexta-feira (13), após o início das investigações a partir da denúncia realizada pelo pai das crianças, no início da semana. Ele procurou a polícia para pedir providências e medidas protetivas de urgência.

Diante das imagens que a polícia teve acesso, foi representada a prisão da suspeita, diante do perigo que a mulher representava para os filhos. Com o deferimento da Justiça, ela foi detida e encaminhada para o presídio de Ponta Grossa, onde segue à disposição da Justiça.

“O relatório final do inquérito será realizado já nas próximas horas, nos próximos dias, para poder embasar o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, que vai ter amplo material comprobatório das agressões praticadas por essa investigada contra os próprios filhos”, explicou o delegado.

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