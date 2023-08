Mãe mata filha de 8 anos, esquarteja corpo e esconde em geladeira

Uma mulher de 31 anos foi presa no sábado (26), em São Paulo, acusada de esquartejar a filha de 8 anos e esconder o corpo na geladeira de casa. A polícia diz que Ruth Floriano confessou o crime. A informação é do G1.



O corpo foi encontrado pela atual sogra da acusada, que foi visitá-la na casa nova no bairro Aracati e ao abrir a geladeira encontrou os pedaços do corpo da criança. Vizinhos chamaram a Polícia Militar e contaram que tinham ajudado a mulher na mudança e estranharam na ocasião o peso da geladeira.