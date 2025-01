GOIÁS

Maior felino das Américas: conheça Araguaia, onça que usa colar com GPS e pode andar mais de 1 mil km

De acordo com estimativas do Instituto Onça Pintada, 5 mil onças-pintadas vivem entre o Cerrado e a Amazônia

Perla Ribeiro

26 de janeiro de 2025

Imagine se deparar com uma onça-pintada de 112 quilos? Sim, ela é considerada o maior felino das Américas, vive no Brasil, mais precisamente a região de nascentes do Rio Araguaia, em Mineiros, no sudoeste de Goiás. O felino, que recebeu o nome de Araguaia, foi capturado por pesquisadores do Instituto Onça Pintada (IOP) no lugar que faz parte do chamado "corredor da onça'", que liga o Cerrado a Amazônia. Para chegar até ela, os pesquisadores precisaram sedar o animal. De acordo com estimativas do IOP, 5 mil onças-pintadas vivem entre o Cerrado e a Amazônia. >

A partir de agora, a onça Araguaia será monitorada mediante um colar de GPS colocado em volta do pescoço. Com o monitoramento, além de ter conhecimento do local em que ela está, os pesquisadores vão poder entender melhor como é o comportamento do felino. Segundo informações apuradas pelo G1 Goiás, em cada ponto que o felino parar, os pesquisadores vão analisar o comportamento dele, a biodiversidade do local e o que ele está encontrando pelo caminho. Para os pesquisadores, o trabalho ajuda a entender melhor a espécie e preservar a onça-pintada. >

"Sem a coleira de GPS nós jamais iríamos aprender que a onça-pintada pode andar mais de 1000 quilômetros e passar por 12 municípios goianos.", explica o presidente do Instituto Onça-Pintada, Leandro Silveira, ao G1 Goiás. Segundo os pesquisadores do Instituto, se existe uma onça-pintada numa determinada região, isso pode significar que essa área está preservada. Maior felino das Américas e maior carnívoro da América do Sul, as onças podem pesar até 158 kg. No Brasil, a espécie possui uma distribuição relativamente ampla, ocorrendo da região Norte até o leste do Maranhão, partes do Brasil Central e Caatinga, Pantanal e em algumas áreas isoladas no Sudeste do país.>