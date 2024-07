NEM-NEM

Mais de 7 milhões de jovens brasileiros estão fora do mercado de trabalho, aponta pesquisa

Amostra contou com 34 milhões de respondentes, e apesar dos números alarmantes, há sinais promissores para o futuro

Publicado em 11 de julho de 2024 às 20:07

Trabalho Crédito: Reprodução/Unsplash

De acordo com a pesquisa “Empregabilidade dos Jovens Brasileiros”, realizada pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego, cerca de 7,1 milhões de jovens entre 14 e 24 anos não trabalham e nem estudam.

Ao comparar o primeiro trimestre de 2023 com o de 2024, houve um aumento de 37% no número de estagiários no país. Para Ana Paula Prado, CEO do Infojobs, o aumento desses profissionais no mercado de trabalho é reflexo direto da ampliação de oportunidades que as empresas oferecem.

“Ao analisarmos os dados liberados, 51% dos estagiários atuam em empresas privadas, apesar de também observarmos um aumento no setor público. Dar oportunidade de aprendizado para os mais novos não só fortalece a qualificação profissional, mas também garante que os setores se mantenham atualizados e inovadores”, afirma.

Segundo dados do IBGE, em comparação aos anos de 2019 e 2024, houve uma queda de 0,8% no número de jovens “nem-nem”. Apesar da queda desse número ser algo positivo, é necessário que esforços para integrar a nova geração no mercado, continuem sendo feitos.

“É fundamental que os jovens tenham espaço para se desenvolverem nos âmbitos pessoais e profissionais, e, é pensando nisso, que estamos constantemente criando oportunidades para que o ingresso ao mercado de trabalho seja cada vez mais fácil”, afirma Prado.

Ainda segundo a pesquisa, há alguns desafios a serem enfrentados, uma vez que, entre os chamados “nem-nem” (4,6 milhões), 65% são mulheres, a maioria com filhos pequenos. Essa disparidade de gêneros também foi analisada em uma pesquisa divulgada pelo Infojobs em maio deste ano: 86% das profissionais sentem que o tema da maternidade é frequentemente visto negativamente no ambiente profissional, e 74% deixaram ou ao menos pensaram em deixar de lado o trabalho para cuidar dos filhos.

Para Ana Paula Prado, é crucial que as empresas criem políticas de apoio à maternidade e à paternidade, promovendo um ambiente inclusivo e equilibrado. “A implementação de programas de suporte, como licença parental estendida, horários flexíveis e opções de trabalho remoto, pode ajudar a reduzir essa disparidade e permitir que mais mulheres permaneçam e prosperem no mercado de trabalho,” afirma a especialista.

Por onde começar?

Hoje, o aumento de aprendizes no mercado está concentrado nas funções de assistentes administrativos, alimentadores de produção, auxiliares de logística e operadores de caixa. Apesar de, em sua maioria, serem vagas que necessitam de alguma escolaridade, não são posições que auxiliam os jovens a pensarem em uma trilha de carreira, ou oferecem suporte para um crescimento profissional a longo prazo.

“Para mudarmos o cenário atual e permitirmos que no futuro, nossos jovens tenham oportunidades de serem profissionais completos, precisamos implementar programas de treinamento e desenvolvimento que não apenas preparem os jovens para suas funções atuais, mas também os ajudem a desenvolver habilidades em áreas de interesse futuro. Para a Geração Z, é essencial visualizar um caminho claro para o avanço de suas carreiras, então investir em programas de mentoria e orientação é fundamental”, explica Ana Paula.

Além disso, incentivar que aprendizes e estagiários adquiram experiências em diferentes departamentos pode proporcionar uma visão mais ampla das operações corporativas, ajudando os jovens a identificar áreas onde desejam seguir carreira.