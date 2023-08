Margareth Menezes reclama de mala danificada em voo: "Parece que arranharam de propósito"

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, usou as redes sociais para denunciar prejuízo que teve depois de comprar uma mala nova e ver que ela voltou toda arranhada após um voo entre Rio de Janeiro e Brasília.



Margareth explicou no domingo (13) que comprou a mala na sexta, saindo de São Paulo para o Rio, onde participou do lançamento do novo PAC. No domingo, ela seguiu para Brasília.



"Vou fazer uma denúncia aqui, não sou de fazer isso não. Eu comprei essa mala na sexta-feira, saindo de São Paulo para o Rio de Janeiro... Olha como foi essa viagem do Rio de Janeiro para Brasília. Olha o que fizeram com minha mala. Cara, isso é um absurdo. Uma mala cara, em uma única viagem", diz ela, em vídeo.