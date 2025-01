CRIME

Marido foge e mulher é morta em seu lugar durante emboscada

O corpo de Camila Florindo D’Avila foi encontrado em outro estado após ela ser sequestrada

Três meses após ter desaparecido, o corpo da jovem Camila Florindo D’Avila, de 23 anos, foi encontrado na última terça-feira (14), na cidade de Ibaiti, no interior do Paraná.

Camila foi sequestrada no dia 8 de outubro do ano passado, em Araquari, município localizado em Santa Catarina. De acordo com informações da polícia local, seis homens encapuzados em dois carros clonados cercaram a casa dela e levaram. Ela foi executada com um disparo de arma de fogo dois dias após ser levada.