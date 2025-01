PERTO DE ACADEMIA

Mulher é sequestrada e obrigada a fazer Pix após sair de Smart Fit em Salvador

Vítima foi deixada na BR-324

Uma mulher foi sequestrada após sair de um treino na academia Smart Fit, no bairro do Cabula, em Salvador, por volta das 21h de terça-feira (14). A vítima, que não teve a identidade revelada pela polícia, teria sido abordada por dois homens armados e obrigada a entrar no próprio carro com eles. As informações são da TV Bahia.