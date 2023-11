Marina Silva: Adaptação e mitigação não são suficientes para enfrentar mudanças climáticas

As medidas de adaptação e mitigação das mudanças climáticas são necessárias, mas não são suficientes para o enfrentamento efetivo dos eventos severos de clima, segundo a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. A mitigação é o investimento na redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE) a fim de evitar ou reduzir a incidência da mudança do clima. A adaptação tem como objetivo reduzir os potenciais danos da crise climática e buscar oportunidades.