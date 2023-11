Marina Silva: Brasil não se furta a debate global de diminuir exploração de petróleo

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Crédito: Agência Brasil

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que o Brasil "não vai ser furtar à discussão sobre o declínio da exploração de petróleo, produção e uso de combustíveis fósseis." O tema deverá ser tratado na 28ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que ocorrerá em Dubai entre 30 de novembro e 12 de dezembro, e da qual a ministra vai participar.



"O Brasil, com certeza, não se furta ao debate sobre fazer o declínio na exploração de petróleo, mas obviamente é um debate global", disse a ministra. "Agora, o debate que vai ser colocado na COP para todos os países que exploram petróleo é quando esse teto será alcançado e quando começa a haver o declínio. Esse é um debate que não teremos como fugir dele", afirmou Marina Silva em coletiva de imprensa logo depois de participar do Encontro da Sociedade Civil sobre o Plano de Transformação Ecológica, em São Paulo.

Na mesma entrevista à imprensa, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pontuou que o Brasil tem uma matriz energética muito limpa. "A matriz energética no Brasil é 50% de renováveis. No mundo, em média é 15%", disse Haddad. "O que estou fazendo junto com a Marina, com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, com o presidente Lula é startar um processo irreversível, porque até o ano passado nada do que falávamos estava na mesa de discussão. E a agenda está andando", disse. Ele afirmou que o Plano de Transformação Ecológica está em aberto e em discussão.