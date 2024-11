ENTENDA O CASO

Mastercard quer eliminar uso de senhas em cartões até o final da década

Objetivo é usar apenas a autenticação biométrica

Estadão

Publicado em 18 de novembro de 2024 às 13:34

Mastercard quer eliminar uso de senhas em cartões Crédito: Shutterstock

A Mastercard quer eliminar o uso de senhas nos pagamentos com cartões em todo o mundo até 2030. A empresa americana já começou a implementar tecnologias que dispensam a digitação de dados a cada compra. Conhecida pela bandeira de cartão, ela espera utilizar autenticação biométrica, através de ferramentas como o reconhecimento facial, para que os portadores de cartões não precisem digitar senhas ou os números dos cartões ao fazer compras e pagamentos.

A mudança tem dois objetivos. Além de reduzir fraudes, que são sete vezes maiores no varejo online que no físico, pesquisas da empresa mostram que quase dois terços dos compradores têm dificuldade para inserir manualmente os dados de cartões ao fazer um pagamento.

Essa dificuldade cria o chamado abandono de carrinho, situação em que o comprador desiste de uma compra no ambiente online na etapa do pagamento. De acordo com dados da Mastercard, 25% dos carrinhos são abandonados devido à complexidade ou à demora na realização do pagamento.

O Brasil é um dos mercados em que uma das tecnologias que dispensam a digitação de dados tem sido utilizada: o chamado Click to Pay, que permite ao consumidor cadastrar o cartão em bases de dados das bandeiras, para que utilize em determinadas lojas online sem ter de digitar os dados.

No caso dessa e de outras soluções, a empresa aposta na chamada tokenização, que é a criação de versões digitais de um dado ou ativo, para proteger os dados dos clientes. Dessa forma, os dados pessoais do consumidor são armazenados apenas pelo dispositivo que ele utiliza, o que reduz o potencial de fraudes como a clonagem de cartão.

"Assim como ocorreu na transição do uso de assinatura e da tarja magnética para o pagamento por aproximação, agora estamos passando da inserção manual e do uso de senhas para pagamentos seguros e fluidos com apenas alguns cliques", diz em nota o executivo-chefe de Produtos da Mastercard, Jorn Lambert. "Com essa mudança, estamos protegendo dados sensíveis por meio de criptografia avançada e de tecnologias de tokenização."

"Os consumidores da América Latina e do Caribe estão utilizando soluções digitais para serviços financeiros para melhorar suas vidas, e estamos felizes em ver tantos parceiros adotando tecnologias que aumentam a confiança nos pagamentos digitais e levam a experiência de compras online a um novo nível", afirma a vice-presidente de Core Payments da Mastercard na região, Silvana Hernandez.