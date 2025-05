CURSO DA MARINHA

Colégio Naval está com inscrições abertas; alunos recebem bolsa de R$ 1,4 mil

Interessados podem se inscrever até o dia 8 de maio; seleção tem prova objetiva e teste de aptidão física

As inscrições para estudar no Colégio Naval foram prorrogadas até o dia 8 de maio. São 153 vagas disponibilizadas para candidatos com idades entre 15 anos completos e menos de 18 anos em 30 de junho de 2026. >