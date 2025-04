ATENÇÃO

Inscrições para projeto de auxílio permanência para estudantes na Bahia começam na segunda (28)

Ação é voltada a alunos do Ensino Superior em condições de vulnerabilidade socioeconômica

Esther Morais

Publicado em 27 de abril de 2025 às 08:52

Uneb Crédito: Marina Silva/CORREIO

As inscrições para o primeiro semestre de 2025 do Programa Mais Futuro, projeto estadual de auxílio permanência voltado a estudantes do Ensino Superior em condições de vulnerabilidade socioeconômica das universidades públicas estaduais da Bahia (Uneb, Uesb, Uesc e Uefs, começam nesta segunda-feira (28). >

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) deste sábado (26) o edital de inscrição para a edição do primeiro semestre de 2025. Interessados têm um mês para se inscrever, por meio do link do Mais Futuro. >

O programa do Governo do Estado, executado pela SEC, concede auxílio básico, no valor de R$ 400, para os estudantes custearem as despesas durante o curso de graduação, ou auxílio moradia, no valor de R$ 800, para universitários que residem a uma distância superior a 100 quilômetros da universidade. Desde a sua criação, em 2017, o programa já investiu, aproximadamente, R$ 318 milhões, beneficiando mais de 33 mil estudantes das universidades públicas estaduais.>

Para ser beneficiado pelo Mais Futuro, é necessário ser estudante regularmente matriculado em curso de graduação presencial nas universidades públicas estaduais, desde que não tenha concluído qualquer outro curso de nível superior e que esteja comprovadamente em situação de vulnerabilidade socioeconômica, conforme marcos regulatórios e orientações complementares definidos para o programa. Os alunos interessados no auxílio deverão ter registro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e identificar, no momento da inscrição, o enquadramento nos perfis Básico, Moradia ou Complementar.>

O estudante que tiver sua inscrição homologada pela universidade e validada pela SEC, e que tenha cumprido com todos os critérios de elegibilidade previstos nos marcos legais do edital, receberá o valor mensal equivalente ao respectivo perfil. A periodicidade do pagamento do auxílio permanência será de oito meses do ano calendário civil ao estudante beneficiário inserido no Perfil Básico e de 12 meses ao beneficiário enquadrado no Perfil Moradia. >