Trabalhador é hospitalizado após cair durante manutenção na Ferreira Costa

Terceirizado realizava serviço na unidade da Paralela

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 19:57

Trabalhador precisou ser hospitalizado
Trabalhador precisou ser hospitalizado Crédito: Reprodução/ TV Record Bahia

Um trabalhador foi hospitalizado após se ferir em um acidente na unidade da Avenida Paralela da Ferreira Costa. O operário sofreu uma queda na tarde desta quarta-feira (13) e, segundo informações da empresa, recebeu atendimento imediato dos brigadistas. 

O profissional atua em nome de uma empresa terceirizada contratada pela Ferreira Costa. Ele realizava um serviço no andar superior da loja quando caiu. Segundo a empresa, ele utilizava Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) no momento do acidente.

Um cliente da loja contou ao CORREIO que o homem caiu do teto, por volta das 18h15, mas não sabe se havia uma claraboia ou se o trabalhador estava segurado por um rapel e se soltou. "Ele despencou e foi aquele barulhão na hora. Todo mundo se assustou e se iniciou um tumulto, porque o cara estava no chão", disse. Além do operário, não houve outros feridos com o acidente. 

De acordo com a empresa, após a queda, ele foi imediatamente atendido pela equipe brigadista da empresa, que prestou os primeiros socorros até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi encaminhado para uma unidade médica, que não foi divulgada pelo grupo. Ainda não atualizações sobre o quadro de saúde do trabalhador. 

"A Ferreira Costa acompanha de perto seu estado de saúde e está prestando toda a assistência necessária", declarou a empresa. 

