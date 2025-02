BENEFÍCIO MENSAL

TJ-BA aumenta auxílio-alimentação de servidores para R$ 2,2 mil

Auxílio-saúde também teve reajuste

Larissa Almeida

Publicado em 24 de fevereiro de 2025 às 19:14

TJBA Crédito: Reprodução

A presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), desembargadora Cynthia Maria Pina Resende, aumentou o auxílio-alimentação dos magistrados e servidores do Poder Judiciário baiano para R$ 2,2 mil ao mês, a serem pagos a partir do dia 1º de março. O incremento é de R$ 300, visto que o valor do auxílio estava fixado em R$ 1,9 mil. >

A decisão foi publicada no Diário Eletrônico da Justiça da Bahia nesta segunda-feira (24). Além do aumento do auxílio-alimentação, houve reajuste de R$ 200 no valor nas faixas do auxílio-saúde, que agora variam entre R$ 1.344 e R$ 1.604. >

O valor do auxílio-saúde pode ser menor, já que o benefício é pago através de reembolso. No caso dos beneficiários do Planserv, haverá o abatimento da quantia paga pelo TJ-BA como contribuição patronal referente ao servidor. >

Ao total, o reajuste do auxílio-alimentação representou um aumento de 15,7%, enquanto o do auxílio-saúde variou entre 14% e 18% em relação ao valor fixado no ano anterior. Em comparação, o salário-mínimo dos brasileiros, que é R$ 1.518, só aumentou 7,5%. >

As discussões para a implementação dos reajustes foram realizadas na última sexta-feira (21), quando membros Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia (Sinpojud) se reuniram com a desembargadora Cynthia Resende. Ao final da reunião, o presidente do Sinpojud celebrou os avanços no que chamou de ‘pautas prioritárias’. >

“Essas conquistas são fruto do diálogo e da mobilização contínua da nossa categoria. Continuaremos vigilantes e atuantes para garantir que todas as pautas prioritárias sejam atendidas, especialmente as que impactam diretamente o bem-estar e a valorização dos servidores,” afirmou Manuel Suzart.>