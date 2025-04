MAIS FUTURO

Programa que oferece até R$ 800 a estudantes em vulnerabilidade econômica abre inscrições

Projeto é válido para as universidades estaduais da Bahia

Yan Inácio

Publicado em 26 de abril de 2025 às 20:22

Universidade do Estado da Bahia (UNEB) é uma das contempladas Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Programa Mais Futuro, que oferece auxílio permanência para estudantes do ensino superior na Bahia, divulgou o edital de inscrição para a edição do primeiro semestre de 2025 neste sábado (26). As inscrições serão abertas na próxima segunda (28) e vão até o dia 28 de maio. O cadastro deve ser feito através da plataforma do governo do estado.>

Administrado pela Secretaria de Educação do Estado (SEC), o Mais Futuro oferecse concede auxílio básico, no valor de R$ 400, para os estudantes custearem as despesas durante o curso de graduação, ou auxílio moradia, no valor de R$ 800, para universitários que residem a uma distância superior a 100 quilômetros da universidade.>

Para ser beneficiado pelo Mais Futuro, é necessário ser estudante regularmente matriculado em curso de graduação presencial nas universidades públicas estaduais, desde que não tenha concluído qualquer outro curso de nível superior e que esteja comprovadamente em situação de vulnerabilidade socioeconômica. >

Os alunos interessados no auxílio deverão ter registro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e identificar, no momento da inscrição, o enquadramento nos perfis Básico, Moradia ou Complementar.>