FORMAÇÃO

Oficina de teatro para adolescentes está com inscrições abertas até 28 de abril; confira

Atividade é gratuita e voltada para adolescentes entre 13 e 17 anos

A Fundação Pedro Calmon (FPC/ SecultBa) promove o projeto Lugar de Fala, com um ciclo formativo gratuito de teatro para adolescentes entre 13 e 17 anos, na Biblioteca Infantil Monteiro Lobato (BIML). A iniciativa visa proporcionar aos jovens um espaço de criação, expressão e consciência crítica por meio das artes cênicas.>

Dividido em três ciclos temáticos (leia mais abaixo), o curso será conduzido por André Jesus, técnico em teatro com experiência em formação de grupos juvenis e desenvolvimento de práticas teatrais com foco em identidade, corpo e voz. >

O primeiro ciclo, intitulado “Lugar de Fala”, trabalha a obra da escritora Djamila Ribeiro. Os interessados, que podem ter ou não experiência prévia no teatro, devem se inscrever até o dia 28 de abril, preenchendo este formulário. A aula inaugural acontece no dia 30 deste mês, uma quarta-feira, e as demais nos dias 07, 14, 21, 28 de maio e 04 e 11 de junho. A apresentação final será em 18 de junho.>