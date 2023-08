Mc Marcinho: assessoria informa piora, mas nega morte do cantor

A assessoria de imprensa do cantor Mc Marcinho informou, às 16h45 desta sexta-feira (25), que o cantor segue vivo. Uma série de boatos surgiu nas redes sociais informando que o artista estava morto.



Segundo o g1, os familiares do artista foram chamados ao Hospital Copa D'or, na Zona Sul do Rio de Janeiro, para conversar com os médicos. Ele teve uma piora em seu quadro de saúde.



"Eles falaram da piora, que meio que não tem mais o que fazer. Que agora só um milagre para tirar ele dessa situação", disse, ao g1, Vanessa Bicalho, que trabalha com o artista.