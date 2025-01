SANTA CATARINA

McLaren e Cadillac blindado: veja os bens alvo da ação contra influenciadora por fraude no Tigrinho

Influenciadora e o marido foram presos

No total, a operação cumpriu 15 mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão preventiva. Além do casal, uma assessora de Ianka também foi presa. A informação foi divulgada pela colunista Dagmara Spautz, do NSC.

O esquema consistia em simular ganhos exorbitantes por meio de uma versão falsa do jogo de azar, o "Jogo do Tigrinho", com o objetivo de atrair seguidores para se cadastrarem e fazerem apostas. Os investigados lucravam com as inscrições e com uma porcentagem do valor apostado, gerando vantagens indevidas a partir das perdas dos participantes.