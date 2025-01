EDUCAÇÃO

MEC aumenta piso salarial da educação básica em 6,7%; veja valor

O novo salário dos professores é retroativo a 1º de janeiro

O Ministério da Educação (MEC) anunciou na noite desta quinta-feira (30) um reajuste de 6,27% para o piso salarial do magistério público da educação básica. Com isso, o piso dos professores terá valor mínimo de R$ 4.867,77, válido para a rede pública de todo o país.>

Em resposta ao ministro, muitos internautas se queixaram das condições de trabalho em seus estados, como no Pará e em Alagoas. Os professores também reclamaram do valor do reajuste: "Insuficiente para todo o drama que o professor brasileiro passa em seu ofício", escreveu um usuário.>

O reajuste é retroativo a 1º de janeiro, como prevê a Lei do Magistério, de 2008. A cada início de ano, o MEC define e anuncia qual é o reajuste e o valor do piso para aquele ano. A educação básica engloba creche, pré-escola e os ensinos fundamental e médio.>

Recentemente, o governo federal lançou o programa Mais Professores, para fortalecer a formação docente, incentivar o ingresso de professores no ensino público e valorizar os profissionais do magistério. A iniciativa envolve ações em 5 eixos: seleção para o ingresso na docência, atratividade para as licenciaturas, alocação de professores, formação docente e valorização dos professores. Entre as ações anunciadas, há bolsas e um cartão de crédito exclusivo no Banco do Brasil sem pagamento de anuidade.>