MEC divulga resultados do Prouni do 2º semestre; veja como consultar

As inscrições foram abertas para estudantes que participaram de uma das duas últimas edições do Enem

O Ministério da Educação (MEC) anunciou, nesta segunda-feira (7), os resultados do processo seletivo do segundo semestre do Programa Universidade Para Todos (ProUni), que concede bolsas integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior. >

Para consultar a lista dos selecionados, os candidatos devem acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior . Ao entrar no site, é necessário fazer login com a conta gov.br para verificar o status da seleção.>

As inscrições foram abertas para estudantes que participaram de uma das duas últimas edições do Enem (2023 ou 2024) e que atendem aos requisitos de renda. Para as bolsas integrais, a renda bruta mensal da família não pode ultrapassar 1,5 salário mínimo por pessoa. Já para as bolsas parciais, o limite é de até 3 salários mínimos por pessoa.>