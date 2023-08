Médica do Samu deixava garrafa d'água no teclado para fingir que estava trabalhando

Uma garrafa de água posicionada em cima do teclado. Essa era a técnica usada por uma médica de Porto Alegre (RS) para burlar o sistema e fingir que estava trabalhando. O método foi divulgado por Jimmy Herrera, coordenador do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), onde ocorria a fraude.



Ao deixar a garrafa, as teclas eram pressionadas, evitando que a tela do computador desligasse - o que ativa o sistema que informa a ausência do trabalhador do posto.