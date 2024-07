CRIME

Médica sequestra recém-nascida em hospital no interior de Minas e é presa em Goiás

Ela foi filmada saindo com a bebê em uma mochila, depois de retirar menina do quarto

Uma recém-nascida foi sequestrada na noite da terça-feira (23), do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), em Minas Gerais. A bebê foi encontrada na manhã desta quarta, em Itumbiara, no interior de Goiás, e passa bem. A suspeita pelo crime, a médica Claudia Soares Alves, foi presa em flagrante.

Segundo informação da polícia, imagens de câmeras de segurança mostraram a médica entrando no hospital. Ela usava roupa de profissional de saúde, com luvas e máscara, além de um crachá do hospital. Ela foi direto até o quarto da recém-nascida e disse ao pai da menina afirmando que era pediatra e levaria a bebê para se alimentar. De lá, saiu com a menina, que foi colocada em uma mochila, e foi embora de carro.

A polícia confirmou que a mulher é de fato médica, cadastrada no Conselho Federal de Medicina na especialidade de neurologia e clínica médica. Ela atuava na Universidade Federal de Uberlândia, mas não ficou claro se ela dava aulas na unidade ou também era médica na clínica da instituição. Segundo a UFU, está sendo feita a "apuração de responsabilidade e todas as tratativas cabíveis serão tomadas". A médica já é suspeita de mandar matar uma farmacêutica em Uberlândia em 2020, segundo a polícia.

"O HC-UFU informa que por volta da meia-noite uma mulher trajada como profissional de saúde, portando crachá da Universidade, entrou na maternidade e evadiu com um bebê recém-nascido do sexo feminino.

Poucos instantes após o fato, a equipe do hospital acionou a Polícia Militar de Uberlândia e cedeu as imagens das câmeras de segurança requisitadas pela corporação.

O HC já iniciou apuração interna de todas as circunstâncias do caso e está colaborando com as investigações. A instituição está à inteira disposição das autoridades e da família para a breve solução do caso".