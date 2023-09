Medicamentos controlados têm novas regras para entrega de forma remota

Os medicamentos controlados poderão continuar a ser entregues na casa dos brasileiros. A entrega remota desses medicamentos, permitida durante a pandemia de Covid-19, foi incorporada de forma definitiva pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) à legislação atual, com a publicação da resolução RDC 812/2023.



No entanto, a ampliação da quantidade máxima de medicamentos por receita, também adotada durante a pandemia, não é mais válida. A norma que estendeu temporariamente as quantidades (RDC 357/2020) perdeu a vigência nesta quinta-feira (21).