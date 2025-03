CAMINHO DAS ÁRVORES

Médico condenado por estuprar paciente é preso após tentar se esconder em casa de luxo em Salvador

Crime aconteceu em Santa Catarina, segundo informações da polícia

Fernanda Varela

Publicado em 15 de março de 2025 às 15:52

Médico preso em Salvador Crédito: Divulgação

O médico Antônio Teobaldo Magalhães, de 68 anos, foi preso nesta sexta-feira (14) em Salvador. Ele era considerado foragido desde fevereiro deste ano, quando foi condenado em última instância a 12 anos de prisão por estuprar uma paciente dentro de um posto de saúde em Joinville. As informações são do portal NSC Total. >

De acordo com o delegado Rafaello Ross, da Polícia Civil, o médico estava em uma residência no bairro Caminho das Árvores e, ao perceber a presença dos agentes, tentou se esconder no sótão da casa. Ele deve ser transferido para Santa Catarina, onde vai cumprir a pena em regime inicialmente fechado. >

O estupro ocorreu em 2021, em uma unidade de saúde no bairro Iririú, onde Antônio Teobaldo Magalhães trabalhava como clínico geral. Ele estava foragido em Salvador que fica a 2.516,8 km do local do crime. A vítima contou que o médico abriu o zíper da calça durante a consulta e começou o abuso. Ela afirma que o ato durou cerca de 40 minutos.>

Na época, o estuprador chegou a ser preso, mas conseguiu autorização para responder em liberdade. Ele recorreu da condenação em todas as esferas possíveis, mas no mês passado o Superior Tribunal de Justiça (STJ) bateu o martelo e determinou a imediata prisão do homem.>

Médico já foi condenado por estuprar adolescente na Bahia>

Essa não é a primeira condenação do criminoso. No ano passado, ele foi sentenciado pelo estupro de uma adolescente de 13 anos na Bahia. O crime ocorreu em 2010, também dentro de um posto de saúde onde ele trabalhava. O processo ainda está em fase de recursos.>

Atualmente, o CRM dele está cassado em Santa Catarina e ativo na Bahia.>