Médico é achado morto com pés e mãos amarrados dentro de casa no MS

O médico Gabriel Paschoal Rossi, de 29 anos, foi achado morto dentro de uma casa em Dourados, no Mato Grosso do Sul, nesta quinta-feira (3), uma semana depois de desaparecer. O corpo de Gabriel estava com pés e mãos amarrados, em cima de uma cama.



O médico desapareceu em 26 de julho, depois de sair do plantão no Hospital da Cassems, em Dourado. A família dele registrou um boletim de ocorrência e as buscas começaram.



Segundo o G1, a casa em que o corpo foi achado não era da vítima e se trata de um imóvel que é usado para locação por diária.