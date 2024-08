BRASIL

Médico é preso acusado de gravar pacientes e armazenar 13 mil conteúdos de exploração sexual

Como o caso está em segredo de Justiça, o Ministério Público não revelou a identidade do profissional. O Estadão não conseguiu contato com a defesa. O Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina (CRM-SC) informou que está adotando as "medidas cabíveis" na apuração do caso.