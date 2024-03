VIOLÊNCIA

Médico morre após ser baleado na cabeça durante assalto em São Paulo

Segundo o g1, a polícia acredita que Heleno foi atraído até o local para ir a um encontro marcado via aplicativo de relacionamento. O delegado César Bastos Queiroz diz que o local em que o crime aconteceu é bastante usado por criminosos que praticam o chamado "golpe do amor". "A única coisa que a gente não conseguiu localizar foi a chave do veículo. Ela estava com a carteira, celular, todos os pertences. Uma mochila. A gente não conseguiu verificar nada que tenham levado, a não ser a chave do veículo", diz.