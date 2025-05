CONSUMO EXCESSIVO

Médico encontra 35 pedras na bexiga de homem que bebia coca-cola todos os dias

Médico explica que consumo excessivo de refrigerantes, ricos em ácido fosfórico e açúcares, favorece a formação de cálculos

Perla Ribeiro

Publicado em 9 de maio de 2025 às 09:27

Médico retira 35 pedras da bexiga de homem que bebia coca-cola todos os dias Crédito: Reprodução/Instagram

Todo mundo sabe que beber refrigerante todos os dias é prejudicial à saúde. E os danos costumam ser proporcionais à quantidade ingerida. Ou seja quanto maior o consumo, maior o estrago. Um paciente mineiro que tinha o hábito de beber de 2 a 3 litros de Coca-cola por dia, constatou isso na prática: ele acumulou 35 pedras na bexiga. O caso chamou tanta atenção que viralizou na internet após o urologista Thales Franco de Andrade, de Minas Gerais, mostrar os 35 cálculos, conhecidos popularmente como pedras, que foram removidos da bexiga de um dos seus pacientes. >

"O consumo excessivo de refrigerantes, ricos em ácido fosfórico e açúcares, favorece a formação de cálculos de oxalato e fosfato de cálcio nos rins e bexiga", alertou Andrade na publicação que já conta com 8,4 milhões de visualizações. Enquanto mostra no vídeo as pedras extraídas do organismo do paciente, o urologista alertou que, além da baixa ingestão de água, a acidificação urinária, o aumento da excreção de cálcio e a elevação dos níveis de oxalato são fatores que potencializam o risco de nefrolitíase, nome técnico para a formação de pedras nos rins.>

O médico chamou atenção para os riscos do excesso no consumo de bebidas gaseificadas açucaradas e também da falta de hidratação constante. A pedra na bexiga ou o cálculo vesical, como é denominada cientificamente, são pedras compostas por sais de cálcio que se acumulam na bexiga urinária ao longo do tempo e podem variar de tamanho. De acordo com informações do médico Dráuzio Varella, as pequenas costumam ser eliminadas pela urina e não precisam de tratamento, mas as maiores podem ocupar quase todo o espaço do órgão, afetando as funções de armazenamento e eliminação da urina.>

Geralmente, o cálculo vesical na bexiga se formam em decorrência de dificuldade de esvaziamento do órgão. O médico explica ainda que as pedras podem se formar em locais que não originalmente a bexiga, como nos rins, e chegar à bexiga pelos ureteres. "Assim que diagnosticado, os cálculos devem ser retirados o mais breve possível por meio de cirurgia, pois poderão desencadear outros problemas sérios de saúde, como retenção urinária e até tumores", alerta Dráuzio Varella. >

Ao viajarem pelo trato urinário, as pedras podem provocar diversos problemas. Um deles é quando ficam presas e interrompem a passagem da urina. Isso faz com que as bactérias e outros microrganismos presentes no líquido estacionado podem se multiplicar e causar uma infecção urinária. Mas o inverso também pode ocorrer: bactérias presentes no sistema urinário devido a episódios decorrentes desta infecção são capazes de causar a formação de cálculos renais.>