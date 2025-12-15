PRÊMIO DE MILHÕES

Mega da Virada: veja o que dá para comprar com R$850 milhões

Sorteio abre espaço para sonhos grandiosos como viagens pelo mundo, investimentos e uma vida inteira de tranquilidade financeira

Perla Ribeiro

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 13:58

Mega-Sena Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Brasil possui, aproximadamente, 433 mil milionários com patrimônio acima de US$ 1 milhão, o equivalente a R$ 5,3 milhões, segundo relatório recentes do banco suíço UBS. Atualmente, o Brasil está entre os 20 países com mais milionários. E esse número tende a crescer. É que o prêmio da Mega Virada desse ano está estimado em R$ 850 milhões. Então, 2026 vai começar com novos milionários no país. A essa altura, entre os apostadores, há sempre quem se pergunta: se ganhar, o que farei com esse dinheiro?

Pode ter certeza que dá pra fazer praticamente tudo que o dinheiro pode comprar. Com um prêmio desse tamanho, a vida se reorganiza. Você pode comprar uma casa, ou várias, em qualquer lugar do mundo, escolher o tipo de vida que deseja levar e construir um patrimônio que se sustenta por décadas. Imagine adquirir imóveis completos, em diferentes cidades, incluindo espaços para lazer, investimento e moradia. Mesmo somando arquitetura, mobiliário e manutenção, você ainda estaria muito longe de consumir uma fração significativa desse valor.

Se a ideia for mobilidade, dá para montar uma espécie de “frota pessoal”. Desde carros de luxo até veículos de viagem de longo percurso, tudo cabe no orçamento sem abalar o montante principal. É possível montar uma garagem que pareceria um pequeno museu de automóveis que ainda teria espaço para mais. Um carro zero quilômetro de luxo custa algo entre R$ 700 mil e R$ 2 milhões. Com o prêmio da Mega, seria possível comprar mais de 300 desses modelos mais caros e ainda sobraria muito dinheiro parado na conta.

Agora, se o sonho envolve experiências, esse dinheiro abre portas para uma vida inteira de viagens. Dá para conhecer todos os continentes, ficar em hospedagens de alto padrão, explorar destinos remotos, fazer cursos no exterior, viajar com família, amigos e ainda reservar parte do valor para repetir tudo quantas vezes quiser.

Um tour mundial de um ano, passando por dezenas de países, com hospedagens confortáveis, experiências exclusivas e deslocamentos aéreos de ponta, gira em torno de R$ 2 a R$ 3 milhões para duas pessoas. E o mais curioso é que, mesmo com uma rotina de viagens constantes, o impacto no patrimônio seria mínimo, desde que bem administrado.

Para quem pensa no futuro, o bilhão permite criar uma estrutura financeira sólida, investindo em renda fixa, imóveis comerciais, participações em empresas ou até em projetos pessoais. É dinheiro suficiente para manter uma vida confortável, ajudar outras pessoas e continuar multiplicando o patrimônio.

Se o ganhador aplicasse R$ 1 bilhão em renda fixa com rendimento de 1% ao mês, receberia algo perto de R$ 10 milhões mensais só de juros. Dá para financiar estudos, abrir negócios, apoiar iniciativas culturais, esportivas ou sociais. E tudo isso sem correr riscos desnecessários. E tem algo ainda maior por trás desse valor: a liberdade. Com esse prêmio, você escolhe o ritmo da vida. Trabalhar vira opção. Morar onde quiser vira realidade. Viajar sem pressa vira rotina. Planejar o longo prazo deixa de ser um desafio e se torna um exercício criativo.