SORTEIO

Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 58 milhões

Próximo sorteio acontece no sábado (16)

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.700 da Mega-Sena, sorteadas na noite desta quinta-feira (14), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio acumulou e vai agora a R$ 58 milhões.