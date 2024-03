ACUMULADA!

Mega-Sena acumula e prêmio vai agora a R$ 120 milhões

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio

Publicado em 25 de março de 2024 às 09:06

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.704 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite de sábado (23), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Veja os números sorteados: 03 – 07 – 10 – 25 – 31 – 52.

Mega Sena Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A quina teve 216 apostas ganhadoras; cada uma vai pagar R$ 24.404,31. Já a quadra registrou 11.623 acertos; os sorteados vão receber individualmente um prêmio de R$ 647,89.

Para o concurso 2.705, nesta terça-feira (26), o prêmio está acumulado em R$ 120 milhões.