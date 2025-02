LOTERIA

Mega-Sena, concurso 2.826: prêmio acumula e chega a R$ 47 milhões

No total, 63 apostas acertaram cinco números, cada uma ganhando R$ 58.626,58

O concurso 2.826 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (8) em São Paulo, não teve vencedor com as seis dezenas sorteadas. O prêmio acumulado para o próximo sorteio é de R$ 47 milhões. >

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em lotéricas ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal, disponível em dispositivos como celular e computador. Para participar, é necessário ser maior de 18 anos e fazer um cadastro no site, além de preencher os dados do cartão de crédito. >