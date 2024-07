TRÁFICO x MILÍCIA

Megaoperação policial ocupa 10 favelas em 6 bairros da zona oeste do Rio

Uma megaoperação das forças de segurança do Estado do Rio foi deflagrada na manhã desta segunda-feira, 15, em dez favelas de seis bairros da zona oeste da capital fluminense. O objetivo, segundo o governo do Rio, é retomar o controle desses locais, que são dominados por traficantes e milicianos, e inibir as disputas pelos territórios.