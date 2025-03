CRIME

Menina de 14 anos é resgatada após ficar um ano em cativeiro

Adolescente foi encontrada no último sábado (08) após denúncia anônima a PM

Uma menina de 14 anos foi resgatada de um cativeiro pela Polícia Militar na manhã do último sábado (8), na região metropolitana de Belo Horizonte (MG). O suspeito do crime é um homem de 44 anos, com diversas passagens pela polícia. >

De acordo com uma denúncia anônima, a jovem estava sendo proibida de sair de casa por um adulto, sem acesso à escola e ao seu celular, que supostamente teria sido quebrado para impedir que ela mantivesse contato com seus familiares. A PM encontrou a adolescente sozinha na residência, cujas janelas estavam cobertas por cortinas e a casa estava cercada por entulhos. Ela afirmou aos policiais que morava com o homem, que ela acreditava ser seu parceiro, há cerca de um ano, mas que ele não a deixava sair de casa nem conversar com vizinhos.>