LUTO

Menina de 4 anos é quinta vítima de envenenamento de arroz no Piauí

Padrasto da mãe está preso suspeito do crime

A menina Maria Gabriela da Silva, de 4 anos, faleceu na noite de terça-feira (21) após mais de 20 dias internada, em decorrência de envenenamento com uma substância tóxica semelhante ao chumbinho que aconteceu em Parnaíba, no litoral do Piauí. Ela havia sido internada no Hospital de Urgência de Teresina (HUT) no dia 3 de janeiro e estava na UTI pediátrica.