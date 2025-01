PIAUÍ

Padrasto é preso suspeito de envenenamento de arroz que matou quatro pessoas

Uma criança de 4 anos continua internada

Carol Neves

Publicado em 8 de janeiro de 2025 às 08:36

Francisco de Assis Pereira da Costa Crédito: TV Clube

Um suspeito pelo envenenamento que matou quatro pessoas da mesma família em Parnaíba, no litoral do Piauí, foi preso nesta quarta-feira (8). Francisco de Assis Pereira Costa era padrasto de duas vítimas e chegou a ser hospitalizado também no primeiro do ano, mas já recebeu alta.

Nove pessoas da família foram envenenadas com terbufós, substância usada em inseticidas e na fabricação do chumbinho, ao comer um baião de dois (arroz com feijão) no primeiro almoço do ano. Quatro morreram e uma criança de 4 anos continua internada.

Segundo o G1, a Polícia Civil do Piauí vai explicar mais detalhes da prisão e motivação do crime em uma coletiva às 10h. Francisco é padrasto de Francisca e Manoel, que morreram envenenados.

Veja todas as pessoas que consumiram o alimento envenenado:

Manoel Leandro da Silva, de 18 anos (enteado de Francisco de Assis) - morto;

Igno Davi da Silva, de 1 ano e 8 meses (filho de Francisca Maria) - morto;

Lauane da Silva, de 3 anos (filha de Francisca Maria e irmã de Igno Davi) - morta;

Francisca Maria da Silva, de 32 anos (mãe de Lauane e Igno Davi e irmã de Manoel) - morta;

Uma menina de quatro anos (filha de Francisca Maria e irmã de Lauane e Igno Davi) - internada em Teresina;

Francisco de Assis Pereira da Costa, de 53 anos (padrasto de Manoel e Francisca) - recebeu alta;

Uma adolescente de 17 anos (irmã de Manoel) - recebeu alta;

Maria Jocilene da Silva, de 32 anos (vizinha) - recebeu alta;

Um menino de 11 anos (filho de Maria Jocilene) - recebeu alta.