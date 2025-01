CHUMBINHO

Morre mãe que perdeu dois filhos e irmão em caso de arroz envenenado no Piauí

Uma criança de 4 anos continua internada; polícia investiga

Carol Neves

Publicado em 7 de janeiro de 2025 às 08:56

Francisca, o irmão e dois filhos morreram Crédito: Reprodução

Morreu na madrugada desta terça-feira (7) Francisca Maria Silva, de 33 anos, que estava internada após sofrer envenenamento em Parnaíba, no Piauí. Com isso, chegam a quatro mortos da mesma família no episódio, que aconteceu no primeiro dia do ano. Todos consumiram um arroz que estava contaminado com chumbinho.

Além de Francisca, morreram os filhos dela, Igno Davi Silva, de 1 ano e 8 meses, e Maria Lauane Fontenele, de 3 anos; e o irmão mais novo, Manoel Leandro da Silva, de 18 anos.

"O Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA) lamenta profundamente o falecimento de uma paciente adulta ocorrido na terça-feira (7), em decorrência de um suposto caso de envenenamento. A paciente estava sob os cuidados da instituição desde o dia 19, e o óbito foi constatado por volta das 3h07", disse a casa de saúde em nota divulgada ao MeioNews.

A refeição foi feita no almoço do primeiro dia do ano com sobras do jantar de Réveillon. Ao todo, nove pessoas foram hospitalizadas. Além dos quatro mortos, tiveram alta Francisco de Assis Pereira da Costa, 53 anos, um menino de 11 anos, uma adolescente de 17 anos e Maria Jocilene da Silva, 32 anos. Uma criança de 4 anos, filha de Francisca, segue internada no Hospital de Urgência de Teresina (HUT).

Envenenamento

Laudos da polícia confirmaram presença de terbufós, um pesticida tóxico usado no chumbinho, no organismo das vítimas. O arroz, preparado com sobras de ceia, foi identificado como a fonte da contaminação. A polícia investiga o caso como homicídio, mas até agora não apontou suspeitos.

No ano passado, Ulisses Gabriel, de 8 anos, e de João Miguel, de 7 anos, que também eram filhos de Francisca, morreram envenenados após comerem cajus contaminados. Uma vizinha foi presa pelo crime. Ela teria agido porque não gostava que as crianças pegassem cajus no seu quintal.