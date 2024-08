INTERIOR DE SP

Menina estuprada por 10 homens conheceu namorado no Instagram

Ela foi encontrá-lo em uma casa, onde amigos do rapaz abusaram dela

A menina de 13 anos que foi vítima de um estupro coletivo em Praia Grande, em São Paulo, depois de marcar um encontro com o namorado, contou que conheceu o adolescente de 15 anos no Instagram. A informação é do Uol.