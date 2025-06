SAÚDE

Brasil busca certificação internacional por quase zerar transmissão de HIV de mãe para filho

Ministro Padilha apresenta à OPAS dados que mostram taxa abaixo de 2%; país pode se tornar o maior do mundo a eliminar contágio vertical



Carol Neves

Agência Brasil

Publicado em 4 de junho de 2025 às 14:01

O ministro da saúde, Alexandre Padilha, participa da cerimônia de abertura do XV congresso da sociedade brasileira de DST Crédito: Walterson Rosa/MS

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, entregou nesta terça-feira (3) à Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) um relatório que comprova a redução da transmissão vertical do HIV no Brasil. Os números de 2023 mostram que menos de 2% das crianças nascidas de mães soropositivas contraíram o vírus, com incidência inferior a 0,5 caso por mil nascidos vivos. >

O documento foi apresentado durante o XV Congresso da Sociedade Brasileira de Doenças Sexualmente Transmissíveis, no Rio de Janeiro. Com esses resultados, o país pleiteia oficialmente a certificação internacional de eliminação da transmissão vertical – o que o colocaria ao lado de apenas 19 nações que alcançaram esse marco. >

"O dossiê confirma que somos o maior país do mundo a atingir essa conquista", afirmou Padilha, atribuindo o êxito ao trabalho de profissionais de saúde e à "reconstrução do SUS" sob o governo atual. Cristian Morales, representante da OPAS no Brasil, destacou que milhares de mulheres agora podem engravidar sem medo de transmitir o HIV, mas alertou para a necessidade de manter investimentos. >