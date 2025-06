LUTA

Bailarino brasileiro tem visto negado e interrompe carreira nos EUA após 10 anos: 'Chocante'

O presidente Donald Trump implementou regras mais rígidas para a concessão de vistos de trabalho

O bailarino brasileiro Luiz Fernando da Silva, de 29 anos, que já atuou no Miami City Ballet, teve o visto de trabalho negado pelos Estados Unidos e precisou interromper a carreira que construiu ao longo de 10 anos no país.>

Luiz conseguiu uma bolsa na escola de dança, Miami City Ballet School, e, depois, integrou a companhia profissional até 2024, quando decidiu buscar novas oportunidades profissionais. Ele foi aprovado em uma audição no Dance Theatre of Harlem, em Nova York, uma das mais prestigiadas companhias de dança dos EUA. Com o contrato em mãos, deu entrada no visto de trabalho, mas o pedido foi negado em abril deste ano. As informações são do g1.>