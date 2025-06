EUA

Atletas são exceção no veto de Trump a cidadãos de 19 países

A medida estabelece que essa liberação vale para competições como a Copa do Mundo, as Olimpíadas ou qualquer outro evento de destaque internacional

O novo decreto assinado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , que restringe a entrada de cidadãos de 19 países a partir desta segunda-feira (9), traz uma exceção importante: atletas, treinadores, membros de equipes técnicas e parentes próximos poderão entrar no país caso estejam participando de eventos esportivos de grande porte. >

A medida estabelece que essa liberação vale para competições como a Copa do Mundo, as Olimpíadas ou qualquer outro evento de destaque internacional, desde que a viagem seja considerada necessária pelo Secretário de Estado. O decreto afirma que estão isentos da proibição “qualquer atleta ou membro de uma equipe esportiva, incluindo treinadores, pessoas que desempenham uma função de apoio necessária e parentes próximos, viajando para a Copa do Mundo, Olimpíadas ou outro grande evento esportivo”.>