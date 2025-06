VEJA LISTA

Trump restringe a entrada de cidadãos de 19 países nos EUA

Restrições são totais ou parciais e visam "proteger cidadãos dos EUA", segundo presidente

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quarta-feira (4) uma proclamação que restringe a entrada de cidadãos de 19 países no território norte-americano. A medida, segundo o documento divulgado pela Casa Branca, tem como justificativa a proteção da segurança nacional e a prevenção de possíveis ameaças terroristas ou riscos à ordem pública.>

De acordo com o texto, os países foram divididos em dois grupos: doze deles sofrerão bloqueio total, o que significa que nenhum tipo de visto será concedido a seus cidadãos; os outros sete estão sujeitos a restrições parciais, com limitações específicas conforme o tipo de visto ou finalidade da viagem.>

A maioria das nações listadas enfrenta instabilidade interna, conflitos armados ou dificuldades em seus sistemas de verificação de identidade e segurança. A proclamação se baseia em um relatório apresentado em abril de 2025, que apontou falhas graves nos mecanismos de triagem de determinados países. Segundo Trump, "os Estados Unidos devem estar vigilantes durante o processo de emissão de vistos" para impedir a entrada de estrangeiros que possam ameaçar o povo americano ou os interesses do país.>

Trump afirma que cada país foi avaliado individualmente e que, em muitos casos, a decisão levou em conta o elevado número de cidadãos que permanecem nos EUA após o vencimento do visto. O documento também aponta que algumas dessas nações têm feito avanços em suas políticas de segurança e foram reconhecidas por esse esforço, mas ressalta que as deficiências ainda existentes justificam as restrições.>