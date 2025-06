MEIO AMBIENTE

'Não podemos permitir que seja desferido um golpe mortal em nossa legislação', diz Marina Silva

Ministra do Meio Ambiente fez pronunciamento em cadeia de rádio e TV neste 5 de junho

Tharsila Prates

Publicado em 5 de junho de 2025 às 22:05

Marina Silva, durante pronunciamento Crédito: Reprodução

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, fez um pronunciamento em rádio e televisão na noite desta quinta-feira (5), Dia Mundial do Meio Ambiente. Nele, pediu aprimoramento da legislação ambiental e que ela não seja atropelada em nome do progresso.>

"Precisamos aprimorar nossas políticas públicas e nossa legislação ambiental, mas sem permitir retrocessos que ponham a perder um esforço de décadas da sociedade brasileira, que pode se orgulhar de ter uma das mais completas e bem avaliadas leis ambientais do mundo", afirmou.>

"Não podemos permitir que, em nome da agilização das licenças ambientais, seja desferido um golpe mortal em nossa legislação, justamente quando o desequilíbrio ecológico, que está acelerando as mudanças climáticas, nos cobra mais responsabilidade", complementou a ministra, que está em agenda oficial com Lula em Paris.>

As falas vêm após a aprovação do que está sendo chamado de PL da Devastação, aprovado pelo Senado. O texto flexibiliza o licenciamento ambiental no país e seguiu para análise na Câmara dos Deputados. Sobre ele, ex-ministros do Meio Ambiente de governos anteriores redigiram uma carta suprapartidária contra o projeto de lei, preocupados com os impactos que essa flexibilização pode representar para os ecossistemas.>

Também nesta quinta (5), a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, classificou como “desmonte” a aprovação do Projeto de Lei, no Senado, chamado de “PL da Devastação”. O texto flexibiliza o licenciamento ambiental no país e volta para uma nova análise na Câmara dos Deputados. >

“Na semana que antecede esta semana do Meio Ambiente, a gente foi obrigado a viver com um desmonte no Congresso Nacional e ressalta, aqui, todo esse ataque à lei do licenciamento. A gente precisa nos apoiar conjuntamente para evitar a aprovação desse desmonte do licenciamento ambiental”.>